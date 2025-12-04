Названа главная причина гибели омичей в пожарах

Хуже ситуация обстоит в сельской местности.

Фото: t.me/mchs_omsk

За последние шесть лет Омская область пережила более 37 тыс. пожаров. В этом году в районах области было зарегистрировано 2016 происшествий, унесших жизни 51 человека. В то же время в Омске за тот же период произошло 1293 возгорания, в которых погибли 27 человек.

Представители МЧС объясняют эту тревожную статистику в сельской местности рядом факторов.

– В сельской местности происходит больше пожаров с гибелью людей из-за особенностей жилищного фонда, в котором преобладают здания с печным отоплением и низкой степенью огнестойкости, а также низкой обеспеченностью жилых домов средствами обнаружения и оповещения о пожаре, – сообщает «НГС55» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.

Согласно статистике, за шесть лет на пожарах погибло 696 человек, среди которых 41 ребенок. Главной причиной трагедий остается неосторожное обращение с огнем, на долю которого приходится до 73 % всех происшествий.

Пик пожарной опасности традиционно приходится на осенне-зимний период. За последний отопительный сезон из-за нарушений правил эксплуатации электрооборудования и печного отопления произошло 777 пожаров, в которых погибли 33 человека.