В омском автобусе поймали водителя без прав

Кто допустил его до работы, выясняют полицейские.

Сегодня, 3 декабря, сотрудники ГИБДД остановили на Космическом проспекте пассажирский автобус № 359 с нечитаемыми номерами. При проверке документов оказалось, что управляет «ПАЗом» 44-летний мужчина без соответствующей категории водительских прав. Выяснилось также, что у мужчины более 15 неоплаченных штрафов за нарушения Правил дорожного движения.

Омича отстранили от управления. Дальше пассажиров повез другой водитель.

На нарушителя составили два протокола. Сотрудники также проверят, кто допустил мужчину до работы водителем автобуса. Перевозчику грозит штраф до 100 000 рублей.