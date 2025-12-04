Омск-Информ
·Общество

В Омске может появиться небольшой завод

Мэрия Омска проводит аукцион на право аренды земельного участка.

На сайте омской мэрии появилось распоряжение о проведении очередного аукциона на право заключения договора аренды земельного участка. Он расположен в Центральном округе. Согласно кадастровому номеру, участок находится в Амурском поселке, недалеко от железно-дорожной станции Омск-Северный.

Площадь территории составляет 3667 кв. м. Как говорится в документе, вид разрешенного использования определен как «легкая промышленность, строительная промышленность, склад, складские площадки». Вполне возможно, на участке появится небольшой завод.

