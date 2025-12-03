На Омскую область надвигаются метель и морозы

Температура воздуха упадет до -15 градусов.

По данным Обь-Иртышского УГМС, в Омской области ожидается похолодание. Если завтра днем температура воздуха будет колебаться в пределах 0...–5 градусов, то в пятницу будет уже –3...–8. Причем в течение дня возможно понижение температуры до –10...–15.

Также завтра в регионе ожидается небольшой снег. В пятницу синоптики обещают местами метель. Небольшой снег будет сочетаться с ветром порывами до 18 м/с. На дорогах ожидаются гололедица и снежные заносы.

Отметим, что ночная температура может понижаться до –20 градусов.