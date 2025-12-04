Омичам признаки приближающегося инфаркта

Врач рассказала, что боль в груди далеко не всегда сопровождает сердечный приступ.

Фото создано при помощи ИИ

Боль в животе, тошнота, рвота и диарея могут быть неочевидными предвестниками надвигающегося инфаркта миокарда, сообщила врач-реаниматолог Мария Кривега. Она подчеркнула, что боль в груди далеко не всегда сопровождает сердечный приступ, что делает его распознавание особенно сложным.

По словам специалиста, существует так называемая абдоминальная форма инфаркта.

– Есть абдоминальная форма, которая проявляется болезненными ощущениями в брюшной полости. Она маскируется под кишечные нарушения: боль в животе, тошнота, рвота, диарея, – приводит слова врача NEWS.ru.

Особую опасность представляет «безболевой» инфаркт, когда человек не ощущает никаких ярко выраженных симптомов. Коварство этой формы заключается в том, что пациенты слишком поздно обращаются за медицинской помощью.

Реаниматолог предупредила, что при приближающемся инфаркте пациент может испытывать беспричинное жжение в области грудной клетки, продолжающееся дольше пяти минут. Иногда неприятные ощущения распространяются на левую руку или нижнюю челюсть. Дополнительными признаками возможного сердечного приступа служат внезапная слабость, головокружение, холодный липкий пот и одышка.

Мария Кривега особо подчеркнула важность бдительности к перечисленным симптомам при наличии факторов риска. К ним относятся возраст старше 45–50 лет, курение, наличие диабета, гипертония и высокий уровень холестерина.