·Авто

Омич продает раритетную «Победу» со «смешным» пробегом

За машину он рассчитывает получить миллион.

Омичи выставили на продажу автомобиль ГАЗ М-20 «Победа» 1955 года выпуска. За транспортное средство, которому уже 70 лет, владелец просил 1 млн рублей.

Как сообщается в объявлении на сайте Avito, владелец полностью отреставрировал машину. Он заменил двигатель на бензиновый 2,5-литровый УМЗ-4178 (75 лошадиных сил) и ходовую часть – теперь там стоят детали от М-21. После ремонта пробег автомобиля составляет всего 28 километров. Вместе с машиной продавец предлагает комплект зимней резины и аудиосистему.

Отметим, что «Победа» стала одним из первых автомобилей, выпущенных сразу после Великой Отечественной войны. Самая первая такая машина сошла с конвейера Горьковского автозавода 28 июня 1946 года.

