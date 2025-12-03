Оставшимся без ног омичам раздали 14 автомобилей

Пострадавшие на производстве омичи получили новые автомобили от регионального отделения социального фонда. Ключи от «Лады Гранты» выдали 14 жителям.
– Право на обеспечение техническими средствами реабилитации, в том числе автомобилем, прописано в программе реабилитации пострадавшего. Все автомашины прошли заводскую адаптацию с учетом индивидуальных особенностей и физических возможностей их владельцев – управлять ими можно руками без участия одной или обеих ног, – сообщили в фонде.
Фонд потратил на машины 18,3 млн рублей. Это средства обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний.
– Это моя четвертая машина, полученная от Социального фонда. Все здесь сконструировано с учетом особенностей здоровья, к тому же на нем очень легко передвигаться – все органы управления под рукой, не приходится ничего искать, – рассказал один из получателей.
Может ли человек управлять автомобилем, решает медико-социальная экспертиза. С 2000 года 172 омича получили уже 588 машин.