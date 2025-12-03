Омск-Информ
Оставшимся без ног омичам раздали 14 автомобилей

Из купили на деньги из страховки от несчастных случаев.

Пострадавшие на производстве омичи получили новые автомобили от регионального отделения социального фонда. Ключи от «Лады Гранты» выдали 14 жителям.

– Право на обеспечение техническими средствами реабилитации, в том числе автомобилем, прописано в программе реабилитации пострадавшего. Все автомашины прошли заводскую адаптацию с учетом индивидуальных особенностей и физических возможностей их владельцев – управлять ими можно руками без участия одной или обеих ног, – сообщили в фонде.

Фонд потратил на машины 18,3 млн рублей. Это средства обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний.

– Это моя четвертая машина, полученная от Социального фонда. Все здесь сконструировано с учетом особенностей здоровья, к тому же на нем очень легко передвигаться – все органы управления под рукой, не приходится ничего искать, – рассказал один из получателей.

Может ли человек управлять автомобилем, решает медико-социальная экспертиза. С 2000 года 172 омича получили уже 588 машин.

