За что воюет «деревянное войско» краеведов: почему столетние дома охраняются только в центре Омска?

Старинные особняки-памятники и претендущие на этот статус строения представляют собой печальное зрелище.

omskinform.ru

В Омске с более чем 300-летней (а по некоторым данным, и почти 400-летней) историей существуют две полярные позиции на архитектурное будущее исторического центра.

С одной стороны, краеведы активно выступают за приумножение и сохранение памятников архитектуры, отстаивая реставрацию старинных построек. С другой, строители, бизнесмены и инвесторы предлагают развитие города и современную застройку. Сегодняшний градостроительный тренд на комплексное развитие территорий как раз в русле этих рассуждений – эта концепция предполагает снос частного сектора с перспективой дальнейшего возведения современных зданий.

Больше всего споров в общественном пространстве вызывает центр Омска – территория Новослободского форштадта вдоль реки Оми, которая с XIX века застраивалась государственными зданиями и особняками зажиточных омичей. На этой дорогой во всех отношениях земле статусные высотки соседствуют с убогими одноэтажными домами. Зрелище, мягко говоря, печальное, но именно за эти чахлые строения развернулась настоящая война, которая длится уже не первое десятилетие. Но не все в этом конфликте однозначно, как кажется на первый взгляд. Вот некоторые факты.

omskinform.ru

Памятные руины

Самый узнаваемый объект в этой части города – дом Власа Сергеева с амбаром на пересечении улиц Пранова, 28 / улица 30 лет ВЛКСМ, 38. Раньше это было обычное жилое здание. В октябре нынешнего года министерство культуры Омской области признало дом объектом культурного наследия. Более десяти лет строение является аварийным, а в прошлом году его хотели снести.

Некогда пятикомнатный дом с лепниной на потолке и резными наличниками сегодня выглядит, мягко говоря, непрезентабельно. Неизвестные вандалы растащили наличники, выбили окна, изуродовали фасад граффити, забрали все, что представляло ценность. Некогда шикарное крыльцо разрушено, вокруг останки человеческой жизнедеятельности и строительный мусор.

omskinform.ru

То, что когда-то было амбаром, и вовсе в плачевном состоянии: судя по всему, в почти руинированном строении бывшие жильцы дома решили устроить свалку мебели. В этой живописной хтони можно устраивать фотосессии, настолько эстетически привлекательно выглядит дом в дикой поросли деревьев, если, конечно, нет опасений быть погребенными под развалинами.

Что здесь собирается реставрировать омская компания «Трестстрой-2000», специализирующаяся на памятниках, неясно. Но известно, что организация использует основные помещения под офис, а бывший амбар переоборудуют в реставрационную мастерскую для лепного декора и других конструкций. Если, конечно, найдут что восстановить.

omskinform.ru

Особняк с крышей-«ситом»

Еще один подобный объект – дом на улице Звездова, 18, памятник архитектуры регионального значения, «Особняк» начала 20 века. Почти разрушенная «заброшка» с крышей-«ситом» жива и сейчас. Но удивительное дело: дома нет на публичных кадастровых картах. Ужасное состояние здания словно оттеняет современная многоэтажка неподалеку.

На бывшей Мясницкой, а именно так называлась улица раньше, где предпочитали селиться мастеровые, таких «особняков» хватает. И все они в похожем отвратном состоянии. Побитые осадками, неумолимым временем и разграбленные вандалами здания доживают свой не лучший отрезок жизни.

Несколько домов, претендующих на статус памятников, осталось на улице Омской, напротив психиатрической больницы имени Н.Н. Солодовникова. Некоторым строениям нашли применение под склады различные коммерческие объединения.

omskinform.ru

Особенно оказались функциональными широкие дворы столетних построек – они идеально подходят под зоны разгрузки товаров. Чего не скажешь о современных сетевых магазинах в спальных районах города. Однако в большинстве своем деревянные столетние здания сильно износились. Элементы декора, которые представляют основную ценность, утрачены, деревянные фасады поросли плющом, а кирпичные облупились.

omskinform.ru

В связи с этим можно поставить под сомнение концепции краеведов о сохранении «центрального» форштадта в пику застройке исторического центра. Восстанавливать здесь фактически нечего.

omskinform.ru

«Забытые» Нефтяники

В другой части Омска, так называемых старых Нефтяниках, на улицах 20-го Партсъезда, Энергетиков, Магистральной, в Комбинатском переулке, долгое время тоже стоит множество домов-бараков постройки 1930-х годов. По сути, и они тоже могут быть признаны памятниками, допустим, деревянного зодчества.

Многие дома уже снесли, и на их месте появились коттеджи, коммерческие строения и даже частная церковь. В старых домах, где еще не опасно жить, остались люди. А вокруг современная, пусть и малоэтажная, застройка.

Но почему-то за них никто не бьется, особенно если это аварийные постройки. Судьба сбережения деревянного наследия Нефтяников краеведов по какой-то причине не интересует. omskinform.ru

Строить «с умом»

В целом складывается впечатление, что в Омске особое внимание уделяется только старым домам в центре города. Судьба зданий в других частях города никого не интересует.

Известный омский архитектор, заслуженный архитектор РФ Лариса Маслова считает, что город должен развиваться новыми зданиями, а старинные постройки в хорошем состоянии должны быть органично вписаны в современную архитектуру. Для них требуется план реконструкции.

– Как говорят градостроители, без прошлого не бывает будущего. Сохранять историю – наша задача, – заявила Маслова. – У нас фабрика «Луч» стоит в непристойном виде, пивзавод сыплется. Нельзя все пускать под бульдозер и взамен строить уродство. Восстанавливать надо, но в соответствии с планом реконструкции. Хотя бы понемногу надо начинать эту работу. А то у нас все памятники охраняются только табличками. То, что сейчас возводят, трудно назвать архитектурой. Стыдно, что у нас улица Омская так называется. Нужно аккуратно создавать новое, не убивая старого. При этом современная застройка тоже необходима городу.

Ровно такой же план сохранения нужен и защитникам старины. Чтобы оберегать от сноса не только столетние особняки в центре города, а не на его окраинах. Иначе получается, что война локальная, в которой нет ни победителей, ни проигравших.

Центр современного города не должен выглядеть как 200 лет назад. В Москве, Санкт-Петербурге, Уфе и Казани старые кварталы мирно соседствуют с высотками. И только в Омске центр выглядит как умирающая деревня.

Разрушенные дома, которым сто и больше лет, увы, пора считать строительным мусором. И застраивать эти локации современными зданиями. Как это делается во всех мегаполисах. Иначе ни о каком развитии города не может быть и речи.

Более-менее сохранившиеся памятники архитектуры, безусловно, подлежат восстановлению. Решением вопроса может стать выделение архитектурных артефактов в отдельный квартал и размещение их на одной площадке. Но судя по всему, краеведы не заинтересованы в конструктивном подходе и продолжают «водить хороводы» исключительно вокруг памятников в центре Омска.