В Омске частного перевозчика поймали на высаживании из маршрутки школьника

Горожане активно жалуются на действия водителей в департамент транспорта. Не все обращения находят подтверждение.

omskinform.ru Омские чиновники обсудили с перевозчиками нарушения запрета на высаживание детей до 16 лет из маршруток. За минувшую неделю горожане пожаловались на это в департамент транспорта дважды, однако подтвердился только один случай.

– За принудительную высадку несовершеннолетних пассажиров на водителей может быть наложен штраф в размере пяти тысяч рублей, на должностных лиц – в размере 20–30 тысяч, – предупредил директор департамента транспорта Вадим Кормилец.

Перевозчики, в свою очередь, пожаловались, что подростки злоупотребляют своим правом и не платят за проезд, даже когда могут это сделать. Омичей призвали поговорить с детьми, чтобы они не ездили зайцами.