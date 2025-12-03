Авария или сбой: омичи массово сидят без Telegram

Жалобы поступают и из других регионов.

Сегодня, 3 декабря, омичи снова столкнулись со сбоями в работе мессенджера Telegram, проблемы возникли и в других регионах России.

По данным сервиса мониторинга Downdetector.su, за сутки поступило почти 600 жалоб на неполадки. У некоторых пользователей мессенджер все-таки работает. Однако у других сообщения отправляются с задержкой, чаты и каналы не загружаются. Зависают и медиафайлы.

На портале «Сбой.рф» сообщается, что причиной проблем может быть авария или технический сбой.