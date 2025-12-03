Омичи задолжали миллионы за парковку на газонах

В этом году на водителей составили около 7 тысяч протоколов.

Фото: Freepik.com

За девять месяцев 2025 года на омичей составили около 7 тыс. административных штрафов за правонарушения в сфере благоустройства, сообщила на заседании комитета Омского горсовета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства директор департамента финансов администрации Омска Ольга Илютикова.

Нарушения были выявлены с помощью комплексов фото- и видеофиксации, в основном протоколы составляются за парковку на газонах, уточнил директор департамента контроля администрации Омска Марк Рогозин.

Общая сумма штрафов составила 15,5 млн рублей. Как сообщила Илютикова, на сегодняшний день задолженность за прошлые годы составляет порядка 6 млн рублей.

– Сумма наложена, но тем не менее она остается иногда в дебиторской задолженности по неналоговым доходам, в части именно поступления. Мы наработались, а денег в бюджете нет, – сказала директор департамента финансов.

Чиновница добавила, что сейчас департаментом контроля прорабатываются коммерческие предложения в части приобретения или аренды комплексов фото- и видеофиксации на все пять округов города с учетом пятилетнего периода срока окупаемости. Окончательные расчеты будут завершены к январю.