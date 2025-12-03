По всей России проводится масштабная реновация банковских отделений

Крупный российский банк планирует обновление модели и модернизацию офисов до конца 2025 года и в дальнейшем в 2026 году.

Пресс-служба ПАО ВТБ

Первый заместитель председателя ВТБ Дмитрий Пьянов на форуме «Россия зовет!» рассказал о планах масштабной реновации офисной сети. В 2025 году банк намерен обновить более 440 отделений.

Обновленные пространства переводятся в agile-формат: работа строится короткими циклами, команды получают больше автономии, а процессы постоянно совершенствуются.

Сейчас завершено около 350 проектов, еще почти 100 банк планирует закрыть до конца года. В числе новых объектов представитель ВТБ отметил флагманский офис, недавно открытый в центре Омска.

На 2026 год банк закладывает дальнейшее развитие сети – порядка 470 обновлений и запусков в различных регионах.