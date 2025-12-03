В Омске частной фирме хотят отдать часть дороги

По документам здание числится как жилой дом, но в нем располагаются коммерческие организации.

t.me/HocenkoVP

Власти Омска планируют внести изменения в Правила землепользования, однако это вызвало возражение со стороны Контрольно-счетной палаты города.

Этот вопрос подробно обсуждался на сегодняшнем заседании комитета Омского горсовета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования. Одно из предлагаемых чиновниками изменений не устроило КСП.

– Мы хотели бы обратить внимание на четвертое приложение. Жилой дом по адресу: 2-я Барнаульская, 53. Заявляется об увеличении участка жилого дома за счет проезжей части. Однако по факту там находится коммерческая организация. Мы теряем налоги, – отметил председатель Контрольно-счетной палаты Александр Клюхин.

Он предложил сначала понудить организацию перевести здание в разряд нежилых, прежде чем расширять участок. Однако выяснилось, что депутаты не могут отклонить только один пункт из пакета изменений. В нем пункты, требующие срочности, например, спортивный комплекс «Титан» в микрорайоне Зеленая Река на Левобережье – для его проектирования требуется выделить земельный участок; губернатор поручил сделать проект до конца года.

В итоге депутаты приняли проект изменений, но попросили мэрию устранить замечания Контрольно-счетной палаты. Как вариант, чиновники должны отозвать проект сами и уже к следующему вторнику подать его заново без спорного пункта. В ответ вице-мэр Омска Владимир Куприянов заявил, что противоречий в документах нет и чиновники позже все подробно пояснят.

Согласно данным 2ГИС, в здании на 2-й Барнаульской располагаются Служба аварийных комиссаров и компания по монтажу мягкой кровли.