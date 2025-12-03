Омск-Информ
·Общество

В Омске изменили название популярной остановки

Для этого пришлось обращаться в горсовет.

Сегодня комитет Омского горсовета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования Омского городского совета одобрил переименование популярной автобусной остановки «Городской театр «Студия» Л. Ермолаевой».

Депутаты согласились с городским департаментом транспорта, что остановка должна называться «Городской драматический театр имени Л. И. Ермолаевой». Это связано с недавним переименованием самого театра, который располагается на улице Химиков. Чиновники и депутаты посчитали, что во избежание путаницы театр и остановки должны называться одинаково.

Окончательно изменения депутаты закрепят на ближайшем пленарном заседании.

