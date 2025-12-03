В Омске полицейские отказались от взятки в 100 тысяч рублей

Сотрудники дорожно-патрульной службы сдали нарушителя своему руководству.

Omskinform.ru

В Омске будут судить 41-летнего мужчину за покушение на дачу взятки должностному лицу, сообщает следственный комитет.

По версии следствия, преступление произошло днем 11 апреля на улице 2-й Солнечной. Мужчина был за рулем, и его остановили сотрудники дорожно-патрульной службы, заподозрив в управлении транспортом в состоянии алкогольного опьянения. От предложения сотрудников пройти освидетельствование мужчина отказался и предложил полицейским 100 тыс. рублей за то, чтобы они не составляли протокол. Омич положил деньги в карман боковой двери служебного автомобиля. Взятку сотрудники не приняли, а омича задержали.

Теперь ему грозит не только лишение водительских прав, но и до 8 лет колонии за покушение на дачу взятки.