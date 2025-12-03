Из Омска запускают новый поезд в Астану

Состав будет курсировать три раза в неделю.

Omskinform.ru

С 14 декабря казахстанское АО «Пассажирские перевозки» запускает новый поезд № 145/146, который соединит Астану и Омск, сообщает пресс-служба перевозчика.

Поезд будет ходить трижды в неделю – во вторник, пятницу и воскресенье. В составе предусмотрены три купейных и пять плацкартных вагонов, что позволит перевозить около 400 пассажиров. Состав будет оборудован стандартными вагонами, которые соответствуют современным требованиям безопасности и удобства пассажиров.

Как отметили в пресс-службе компании, запуск маршрута направлен на повышение транспортной доступности населения и расширение маршрутной сети.

Омичи уже могут приобрести билеты на новый поезд. В зависимости от класса вагона их стоимость составляет от 5700 до 8200 рублей. Время в пути составит около 15 часов.

Сейчас до Астаны можно доехать поездом, следующим маршрутом Караганда – Омск.