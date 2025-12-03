Доказал эффективность: Омск хотят застелить рулонным газоном

По словам властей, использование рулонного газона позволит придать городу достойный вид.

Фото: Freepik.com

Омские власти планируют активно использовать рулонный газон для озеления городских территорий, в 2026 году будет уложено 7 тыс. кв. м нового рулонного газона, сообщил на заседании комитета Омского горсовета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства первый заместитель директора департамента городского хозяйства Михаил Горчаков.

В ходе обсуждения темы благоустройства городских парков и зон отдыха депутат Юрий Арчибасов поинтересовался у Горчакова, достаточно ли эффективно используются поливочные установки и специальная техника для поддержания внешнего вида зеленых зон. Отвечая на этот вопрос, Горчаков отметил успешный опыт использования рулонного газона в центре города.

– Он действительно свою эффективность показал в озеленении. На Любинском проспекте в этом году, когда его сделали пешеходной зоной, обычный газон постепенно меняется на рулонный, и это отмечают все гости города. Да, трудности в его содержании есть, но мы планируем продолжать, – сказал Горчаков.

Он также сообщил, что в Омске продолжат замену старых деревьев на новые. Представляющие угрозу для населения зеленые насаждения постепенно меняются на молодые саженцы.

– То есть мы убираем деревья и сразу на этом участке организовываем высадку новых. Это видно уже, по крайней мере, на улице 60 лет Победы и проспекте Маркса. То, что касается скверов и других общественных территорий, там плановые посадки тоже рассматриваем, – подчеркнул Горчаков.

По его словам, городские власти готовы рассмотреть заявки от местных сообществ и организовать дополнительную посадку растений на территориях, определенных жителями.