Для парка 300-летия Омска неожиданно нашелся инвестор

Развитием парка 300-летия Омска может заняться инвестор из Казахстана, сообщают «Коммерческие вести».

По данным издания, сейчас потенциальный партнер из-за рубежа вместе с администрацией города занимается концепцией развития парка. Известно, что у компании есть большой опыт организации парков с глэмпингами.

Власти также рассматривают альтернативные варианты – передачу парка в концессию, как это было с «Зеленым островом», либо привлечение к его развитию крупных застройщиков. В их числе называется компания «Эталон», возводящая микрорайон Зеленая Река на Левобережье. Ранее застройщик разработал и профинансировал концепцию развития парка, однако воплотить ее в жизнь компания не сможет из-за высокой нагрузки по социальным объектам, среди которых семь детских садов и три школы.