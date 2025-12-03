Омск-Информ
·Происшествия

В Омске из охваченной огнем многоэтажки спасли двоих детей

Всего эвакуировано 47 человек.

Вчера вечером, 2 декабря, в Омске в подвале 4-этажного дома на улице Ишимской загорелась электрощитовая. Пожар начался около 21:40.

На момент приезда пожарных из подвала валил дым. До их прибытия 47 человек самостоятельно покинули подъезд по лестнице. Пожарные в составе звеньев газодымозащитной службы спасли еще троих, включая двоих детей.

Огонь на площади около двух квадратных метров потушили 15 сотрудников МЧС с помощью четырех единиц техники. Полная ликвидация открытого горения произошла к 21:52. 

Сейчас дознаватели МЧС выясняют причины возгорания.

