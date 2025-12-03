Омская школьница отправила мошенникам посылку с 4 кг золота

Также девушка перевела им более 12 млн рублей.

Шедеврум

В Омске жертвой дистанционных мошенников стала 17-летняя девушка, злоумышленники завладели сбережениями и ювелирными украшениями ее семьи на сумму 12,16 млн рублей.

В конце прошлой недели школьнице позвонили неизвестные, когда она осталась дома вместе с сестрой. Родители девушки находились в Турции, а за детьми присматривал дедушка.

Злоумышленник представился сотрудником маркетплейса и убедил школьницу назвать код из СМС для получения «посылки». После этого ей сообщили, что ее аккаунт на «Госуслугах» якобы взломан: мошенники оформили доверенность, и теперь семье грозит уголовная ответственность за финансирование терроризма.

Под давлением «сотрудника ФСБ» школьница, опасаясь за родителей, согласилась на видеозвонок. Во время конференции она показала комнаты, и внимание мошенника привлек металлический сейф. Он заявил, что находящиеся в нем 9 тыс. долларов, более 3 млн рублей и ювелирные изделия на сумму 7,5 млн рублей могут быть изъяты следственным комитетом, и настоял на срочной декларации имущества.

Чтобы выполнить указания злоумышленников, несовершеннолетняя приобрела новый телефон, установила приложение «центрального банка», обменяла валюту на рубли и за три дня перевела более 4,5 млн рублей на неизвестные ей счета. Ювелирные изделия массой почти 4 кг – золотые цепи, серьги и комплекты украшений – были упакованы в коробку из-под обуви и отправлены через транспортную компанию в Московскую область.

Родители девушки узнали об инциденте напрямую от мошенников, которые прислали им сообщение с якобы заботой о дочери. По возвращении из отпуска мать школьницы обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Злоумышленников ищут.