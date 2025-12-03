В Омске завершилась акция «Коробка храбрости»

Участники собрали свыше 7,1 тысячи подарков для детей, проходящих длительное лечение, и передали их в медицинские учреждения региона.

Единая Россия

Ежегодная акция «Коробка храбрости», организованная региональным отделением партии «Единая Россия», завершилась в Омской области. Все игрушки и наборы для творчества, собранные участниками, поступили в больницы, где проходят лечение дети.

По словам председателя регионального совета сторонников партии Единая Россия Олега Шалаева, такая поддержка особенно важна для юных пациентов.

– Ежегодно мы стараемся принести радость тем ребятишкам, которые сегодня находятся на лечении, – отметил он. – Мы очень рады, что акция находит теплые отклики не только у юных пациентов, но и у докторов.

В медицинских учреждениях подчеркнули, что подобные подарки помогают детям отвлечься от длительного пребывания в стационаре и снижают тревогу перед медицинскими процедурами.

В этом году к акции присоединились члены партии, сторонники, молодогвардейцы и жители региона. Всего было собрано более 7100 подарков. Участие приняли почти полторы тысячи человек из 23 районов области и 28 партнерских организаций.