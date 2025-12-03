Омичка отсудила у «управляшки» крупную компенсацию за затопленную квартиру

Перепад давления в батареях привел к разрушению жилья.

Судебные приставы взыскали с омской управляющей компании 155 тысяч рублей за затопленную квартиру.

Жительница поселка Горячий Ключ обратилась в суд с иском к ООО «ЖКХ «Дружинское», требуя возместить ущерб после затопления своей квартиры площадью 83 кв. м. По ее словам, перепад давления в системе отопления котельной привел к разрыву батарей, и вода хлынула в квартиры нижних этажей, включая ее жилье.

После происшествия в коридоре появились темные пятна, на стенах отклеились обои, в спальне вздулся потолочный гипсокартон, и проступили бурые разводы. В гостиной по правому углу стен также остались следы протечки.

Суд частично удовлетворил иск. С ООО «ЖКХ «Дружинское» взысканы: материальный ущерб, расходы на услуги оценщика и юриста, компенсация морального вреда, а также штраф за отказ добровольно выполнить требования потребителя. Общая сумма выплат составила 155 тысяч рублей.

Исполнительный лист поступил в отдел судебных приставов Ленинского округа Омска. Пристав-исполнитель проверил финансовое состояние компании и, обнаружив ее расчетные счета, издал постановления о взыскании денежных средств.