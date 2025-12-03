Омск-Информ
·Экономика/Бизнес

В Омске выставили на продажу баню за 16 млн

Объект включает четыре номера с парными, бассейнами и комнатами отдыха.

В Омске появилось новое предложение на рынке коммерческой недвижимости. Владельцы разместили объявление о продаже банно-оздоровительного комплекса на улице Рокоссовского (Левый берег).

Как следует из объявления, он включает четыре номера с финскими, турецкими и русскими парными, а также бассейны и комнаты для отдыха. Общая площадь помещений составляет 259,2 кв. м.

На этот бизнес просят 16 млн рублей, при этом владельцы готовы рассмотреть продажу половины доли потенциальным покупателям.

