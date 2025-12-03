В Омске грузовой поезд «влетел» в легковушку

ДТП произошло на ж/д переезде.

Фото создано при помощи ИИ

Сегодня, 3 декабря, в 1:47 часов на железнодорожном переезде между станциями Омск-Северный и Комбинатская Западно-Сибирской железной дороги произошло столкновение грузового поезда с автомобилем.

Водитель легковушки попытался проехать рельсы перед приближающимся грузовым поездом. Несмотря на реакцию машиниста и экстренное торможение, столкновения с грузовым составом избежать не удалось.

– Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось, – сообщили в пресс-службе ЗСЖД.

К счастью, обошлось без серьезных последствий: пострадавших в результате ДТП нет, схода вагонов не произошло, на расписание движения поездов инцидент не повлиял.