В Омской области пенсионер в порыве гнева задушил племянницу

У родственников были сложные отношения.

СУ СК РФ по Омской области

Прокуратура утвердила обвинение по уголовному делу 72-летнего жителя Саргатского района Омской области, подозреваемого в гибели своей 41-летней племянницы.

По данным следствия, инцидент произошел вечером 27 августа в одном из частных домов деревни Десподзиновка Саргатского района. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, обвиняемый поругался с родственницей на почве личной неприязни: они жили в одном доме, женщина «налегала» на спиртное и была лишена родительских прав.

В ходе спора пенсионер схватил племянницу рукой за шею и сдавил горло, что привело к гибели женщины. Сразу после содеянного мужчина созвонился с родной сестрой убитой и признался в преступлении.

Материалы дела переданы в суд для разбирательства. Максимальное наказание, предусмотренное статьей 105 УК РФ (убийство), – до 15 лет лишения свободы.