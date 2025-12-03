В Омске могут запретить круглосуточные магазины

Предложенная мера направлена на ограничение ночных «наливаек».

Фото: Freepik.com

Регионы России могут получить полномочия ограничивать работу круглосуточных магазинов, особенно в ночную смену. Такое предложение выдвинуло Заксобрание Кировской области, направив соответствующий законопроект в Госдуму.

Цель инициативы – борьба с нелегальной ночной продажей алкогольных напитков. Законодатели предлагают расширить права региональных властей, позволяя им определять временные рамки работы торговых точек в ночное время.

– Небольшие магазины, работающие в формате «24 часа», вопреки установленным на федеральном уровне запретам, продолжают осуществлять незаконную торговлю алкогольной продукцией в ночное время, – цитируют пояснительную записку к документу «Известия».

Напомним, что в России уже ограничена продажа спиртного в промежуток с 23:00 до 8:00 утра, кроме случаев торговли в заведениях общественного питания, где запрещена торговля алкоголем навынос.

Дополнительно субъекты Федерации вправе вводить дополнительные ограничения на продажу алкоголя, включая полное запрещение розничной торговли спиртным в местах расположения жилых комплексов и прилегающих зонах.

Однако круглосуточные магазины обходят требования властей различными схемами. Например, если условный киоск считается баром или закусочной, то алкоголь в нем можно купить, но только в открытом виде – продавец просто откроет бутылку перед продажей.

Отметим, что ограничение всех круглосуточных магазинов скажется не только на «наливайках». Пострадают также работающие 24 часа сетевые магазины, торговые точки на заправках и аптеки.