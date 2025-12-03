Только один утренний самолет смог вовремя вылететь из Омска

Задержки коснулись и международных рейсов.

omskinform.ru

Сегодня, 3 декабря, в Омске снова задержали самолеты. Согласно онлайн-табло Омского аэропорта по состоянию на 7:30, четыре из пяти «утренних» рейсов не смогли подняться в воздух вовремя.

Так, среди задержанных рейсов оказались самолеты авиакомпаний «Аэрофлот» и S7 AIRLINES, летящие в Москву. Вылет бортов отложили в среднем на 30 минут.

Также задержался самолет, принадлежащий авиаперевозчику «Россия». Борт до Санкт-Петербурга поднялся в воздух на 20 минут позже расписания.

Задержки не обошли стороной и международные перелеты. Так, рейс до Астаны, обслуживаемый авиакомпанией QAZAQ AIR был отложен на полтора часа. Вылет зарубежного самолета запланирован на 10:20.

Единственным бортом, который вылетел из Омска согласно расписанию, стал самолет «Победы», следующий в столицу.