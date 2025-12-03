В Омске «экологичный» водитель сбил подростка и скрылся

Пешеходу понадобилась помощь медиков.

Вчера, 2 декабря, около 19:50 в полицию поступило сообщение о ДТП с участием несовершеннолетнего в Октябрьском округе Омска. Об этом сообщили в УГИБДД УМВД России по Омской области.

По предварительным данным правоохранителей, на пересечении улиц Кирова и 1-й Железнодорожной неизвестный водитель, предположительно, гибрида «Тойота-Приус» сбил 15-летнего пешехода, после чего покинул место происшествия. Пострадавший доставлен в больницу, тяжесть полученных травм не раскрывается.

Обстоятельства происшествия и личность водителя устанавливаются. Полиция просит всех, кто располагает какой-либо информацией о ДТП, позвонить по телефонам: 79-35-04 или 102.