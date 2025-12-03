Психолог рассказала, как дожить до Нового года и остаться счастливым

Делать все в последний день не стоит.

GigaChat

Психолог Дарья Сальникова дала рекомендации, как минимизировать стресс и подготовиться к встрече Нового года.

Она подчеркнула, что начинать подготовку к празднику стоит заблаговременно, не дожидаясь последнего момента. Психолог посоветовала составить четкий план действий и постараться избавиться от ощущения спешки. Лучше заказывать подарки заранее, избегая очереди и усталости.

– Секрет спокойного декабря – в разумном планировании и пересмотре приоритетов. Главный совет – не откладывать все на последние 10 дней года. Уже сейчас можно сделать многое, что сэкономит вам время, нервы и деньги, – рассказала она в беседе с «Радио 1».

Сальникова отметила, что большинство задач, поставленных самим человеком, необязательно заканчивать до конца года. Многие пункты списка носят символический характер и вполне могут подождать до января.

Она напомнила, что 31 декабря – это обычная дата, и стремление успеть абсолютно все усиливает внутреннее напряжение. Психолог уверена, что освобождение от навязанных стереотипов поможет снизить чувство тревоги и создаст предпосылки для успешного начала нового года.