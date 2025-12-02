Омский перевозчик сэкономил миллионы на повышении стоимости проезда в автобусах

Дополнительный доход ПП-8 составил более 47 млн рублей.

Omskinform.ru

На предстоящем в четверг, 4 декабря, комитете по вопросам транспортной инфраструктуры в Омском городском Совете депутаты обсудят экономический эффект, полученный от повышения проезда. В июле нынешнего года за билет в муниципальных автобусах горожане заплатили 45 рублей наличкой и 38 рублей – по «безналу».

Согласно документу, на который ссылается Om1.ru, экономический эффект составит 159,8 млн рублей. Большую часть этой суммы составила компенсация межтарифной разницы. Из-за того что стоимость билетов приблизилась к фактической стоимости проезда, бюджет сэкономит 112,4 млн рублей.

Остальные средства, 47,4 млн рублей, составит дополнительный доход муниципального перевозчика, ПП-8. Предприятие перечисляет всю выручку от билетов в казну Омска, получая взамен плату за обслуживание маршрутов.