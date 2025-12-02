Омичи стали чаще вызывать скорые

Показатель вырос почти на 3 % по сравнению с предыдущей неделей.

omskinform.ru

Служба скорой помощи дала свежую статистику по вызовам. По данным учреждения, которые приводит «СуперОмск», за неделю с 24 по 30 ноября 2025 года подстанциями выполнен 7 231 вызов к пациентам. Это на 2,8 % больше по сравнению с предыдущей неделей. С 17 по 23 ноября зафиксировано 7036 обращений. Получается, что в сутки в Омске служба получала 1 033 вызова против 1 005 вызовов неделей ранее.

Количество госпитализаций по скорой помощи выросло до 2 733 случаев. Это на 1,8 % больше, чем на предыдущей неделе с показателем 2 684 госпитализации.

А, к примеру, в первой половине ноября поступало 6,4–6,5 тыс. вызовов в неделю с 2,4 тыс. госпитализаций. Это на 13 % больше. Таким образом, за месяц нагрузка на скорые существенно возросла.