·Образование

В школе под Омском сразу после ремонта отвалилась штукатурка

Подрядчика обязали исправить халтурную работу.

Прокурор выявил нарушения при капитальном ремонте Троицкой СОШ в Омском районе. Подрядчик – ООО «Азовский строительный отдел» завершил работы еще в сентябре 2025 года. Однако приехавший в школу прокурор Омского района Владислав Васильев обнаружил отслоения штукатурки и разводы на стенах, которые стали следствием несвоевременного ремонта фасада.

После проверки прокурор внес подрядчику представления об устранении нарушений. Директору школы также внесли представление из-за ненадлежащей претензионной работы с подрядчиком.

