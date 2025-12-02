Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Омские пенсионеры массово идут работать дворниками, сторожами и охранниками

Однако желающих трудиться в почтенном возрасте вдвое больше.

В этом году службы занятости в Омской области нашли работу для 1300 пенсионеров. При этом обратилось в кадровые центры вдвое больше пожилых людей.

– Пенсионеры выбрали такие вакансии, как бухгалтер, повар, охранник, оператор котельной, сторож, вахтер, водитель, тракторист и дворник, – сообщает пресс-служба Кадрового центра «Работа России» Омской области.

Отметим, что в 2024 году работу нашли около 400 пенсионеров. Это втрое меньше, чем в этом году.

1358
·Общество

Омские пенсионеры массово идут работать дворниками, сторожами и охранниками

Однако желающих трудиться в почтенном возрасте вдвое больше.

В этом году службы занятости в Омской области нашли работу для 1300 пенсионеров. При этом обратилось в кадровые центры вдвое больше пожилых людей.

– Пенсионеры выбрали такие вакансии, как бухгалтер, повар, охранник, оператор котельной, сторож, вахтер, водитель, тракторист и дворник, – сообщает пресс-служба Кадрового центра «Работа России» Омской области.

Отметим, что в 2024 году работу нашли около 400 пенсионеров. Это втрое меньше, чем в этом году.

1358