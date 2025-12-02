Популярная маршрутка станет ходить по вечерам после жалоб омичей

Транспорт будет связывать Рябиновку и улицу Труда после 22:00.

На прошлой неделе омский департамент транспорта зафиксировал рост числа жалоб на маршрутку № 409. Пассажиры рассказали о грубости водителей, отказах в оплате проезда картами, опасных маневрах. Судя по всему, жалобы касались и отсутствия транспорта в вечерние часы.

Как стало известно сегодня, 2 декабря, специалисты ведомства встретились с перевозчиками. С водителями провели дополнительные инструктажи.

Кроме того, с 8 декабря перевозчик организует дополнительные вечерние рейсы из микрорайона Рябиновка в сторону улицы Труда. Автобусы будут отправляться в 22:10 и в 22:30. Кроме того, департамент проконтролирует выпуск подвижного состава.