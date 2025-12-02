Омск-Информ
·Общество

Проезд в омских автобусах оказался дороже дороже, чем в Екатеринбурге и Новосибирске

С января Омск войдет в топ-5 российских городов по стоимости проезда в общественном транспорте.

Сервис 2ГИС составил рейтинг городов России по стоимости проезда в общественном транспорте. Омск занял 6-е место.

Топ-5:

  • Санкт-Петербург – 86 рублей в метро и 80 в наземном транспорте;
  • Москва – 74 рубля;
  • Краснодар – 51 рубль;
  • Челябинск – 50 рублей;
  • Красноярск – 46 рублей.

Проезд в Омске сейчас стоит 38 рублей по картам и 45 рублей наличными. При этом с 1 января стоимость поездки вырастет на два рубля: горожанам придется платить 40 рублей и 47 рублей соотвественно, а значит, в рейтинге Омск поднимется уже на 5-е место.

Дешевле, чем в Омске, проезд стоит в таких городах, как Казань (43 рубля), Екатеринбург (42 рубля), Новосибирск (40 рублей), Махачкала (26 рублей), Саратов (30 рублей), Ростов-на-Дону (36,5 рубля), Уфа (37 рублей) и Самара (38–40 рублей).

