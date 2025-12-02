К 16-му инвестиционному форуму ВТБ «Россия зовет!» первый зампред правления банка Дмитрий Пьянов представил пьесу, где в художественной форме поднимает вопросы курсообразования и роли регулятора.

Первый заместитель президента – председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов опубликовал пьесу «Инфляция, или Сон в зимнюю ночь», созданную по мотивам шекспировской классики. Автор использовал художественный формат, чтобы привлечь внимание к теме курсообразования рубля и обозначить ключевые вопросы, которые сегодня обсуждают и экономисты, и бизнес.

– За последние 15 лет не помню другого такого момента, чтобы бизнес был так широко и глубоко уверен, что «курс ненастоящий», – пояснил Пьянов. – Все внешние торговые партнеры страны – Залив, Китай, Индия – имеют или фиксированный валютный курс, или валютный курс с «сильным подруливанием». Ставим вопрос: по-прежнему ли правильна модель плавающего курса рубля в новых макроэкономических реалиях? Возможная альтернативная конфигурация – плавающий валютный коридор.

Отдельный блок пьесы посвящен возможному «негласному пакту» между Банком России и исполнительной властью. Такой механизм подразумевает ориентир на инфляцию в 4 % и использование месячного прироста корпоративного кредитования как индикатора денежной массы. Если показатель оказывается ниже эквивалента 10 % годовых, условия считаются жесткими и требуют смягчения; при превышении, как в октябре, регулятору необходимо ужесточать политику.

