Омич среди ночи сбил пешехода и бросил его умирать на дороге

Полиция узнала о дорожном инциденте только сегодня.

omskinform.ru

Сотрудники омской Госавтоинспекции разыскивают водителя, который сбил пешехода и сбежал с места аварии. ДТП произошло в ночь на 27 ноября на улице Победы в райцентре Черлак.

По данным ГИБДД, в аварии пострадал 39-летний мужчина. Его доставили в больницу. Насколько тяжелые травмы получил сельчанин, не уточняется.

Отметим, что полицейские узнали об аварии сегодня днем от медиков. Правоохранителям пока неизвестны ни марка машины, ни приметы водителя. Возможных свидетелей происшествия просят позвонить по телефонам: 79-35-04 или 102.