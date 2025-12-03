Банкиры ожидают двукратный рост международных переводов в 2026 году

Наиболее частые назначения переводов – поддержка родных, оплата зарубежных сервисов, приобретение товаров, а также перечисление средств на собственные счета за границей.

Пресс-служба ПАО ВТБ

В 2026 году объем трансграничных переводов розничных клиентов увеличится в два раза. Такая динамика станет результатом расширения числа направлений для мгновенных операций и дальнейшего развития удобных сервисов. Прогноз озвучил на инвестиционном форуме «Россия зовет!» старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента продуктовой линейки розничного бизнеса Алексей Охорзин.

Он подчеркнул, что банк последовательно наращивает возможности не только для отправки, но и для получения переводов, создавая инструменты, которые стимулируют возврат средств в страну. Особое внимание уделяется направлениям расчетов с Китаем, а также развитию оплаты товаров по QR-коду.

– Прогноз по удвоению объемов в 2026 году – амбициозная, но вполне достижимая цель, основанная на текущем росте и планах по масштабированию международных расчетов для россиян, – отметил Алексей Охорзин.

Промежуточные показатели подтверждают потенциал рынка. За одиннадцать месяцев 2025 года клиенты ВТБ совершили свыше девяти миллионов трансграничных переводов – это в пять раз больше, чем за аналогичный период прошлого года. Объем операций увеличился более чем в 5,5 раза.

Наиболее частые назначения переводов – поддержка родных, оплата зарубежных сервисов, приобретение товаров, а также перечисление средств на собственные счета за границей. Популярными направлениями остаются Таджикистан, Узбекистан, Кыргызстан, Беларусь и Казахстан. Средний чек составляет около 26 тысяч рублей, а количество операций на одного клиента – три в месяц.