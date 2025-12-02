В Омской области на выходе из соцучреждения таинственно пропадают люди

Волонтеры ПСО «ДоброСпас-Омск» сообщают о поисках двух мужчин, пропавших на выходе из социального учреждения в городе Таре.
По информации поисковиков, утром 30 ноября из социального учреждения на улице Транспортной ушел в неизвестном направлении 35-летний Алексей Красовский.
Приметы пропавшего: рост 172 см, среднее телосложение, голубые глаза и светло-русые волосы.
Был одет в джинсовую куртку с белым меховым воротником, белую рубашку, белые спортивные штаны, черную шерстяную шапку и белые кроссовки с черными полосками.
На следующий день, 1 декабря, учреждение покинула 28-летняя Сания Жалилова. Ее местонахождение тоже неизвестно.
Приметы пропавшей: рост 153 см, среднее телосложение и длинные темные волосы.
Была одета в зеленый пуховик, синие джинсы, черную вязаную шапку и белые кроссовки на меху.
Вероятно, в последний раз пропавших видели в «Тарском доме-интернате» для пожилых людей.
Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Алексея Красовского и Сании Жалиловой, просят звонить по телефонам: 8-999-453-77-10, 8-999-470-10-08 или 102.