·Происшествия

Молодая омичка рискует сесть в тюрьму за фиктивный брак

Девушка стала женой иностранца, чтобы тот получил гражданство России.

Прокуратура направила в суд уголовное дело об организации незаконной миграции. В преступлении обвиняют 19-летнюю жительницу Москаленского района Омской области.

По версии следствия, девушка заключила фиктивный брак с гражданином Таджикистана, чтобы тот получил разрешение на проживание в России, а позднее и российское гражданство. Что получила за эту услугу девушка, не сообщается.

Фигурантка признала свою вину. Ей грозит до 5 лет лишения свободы.

