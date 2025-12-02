Омск-Информ
·Общество

Вернулся из Казахстана: на СВО погиб молодой омич-стрелок

Он участвовал в спецоперации около трех месяцев.

Сегодня, 2 декабря, в Москаленском районе Омской области простились с погибшим на СВО местным жителем Талгатом Молдабаевым, сообщает москаленское отделение партии «Единая Россия».

Талгат Молдабаев родился 21 ноября 1989 года в селе Новороссийка Советского района Северо-Казахстанской области. В 1998 году семья переехала в село Татьяновка Москаленского района. В возрасте 21 года Талгат вернулся в Казахстан, где работал на стройке сварщиком. В декабре 2024 года мужчина снова переехал в Россию и заключил контракт с Минобороны.

В спецоперации участвовал в звании гвардии рядового, служил стрелком-помощником гранатометчика мотострелкового отделения. Погиб 27 февраля 2025 года, получив смертельное ранение.

