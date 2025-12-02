У омского фермера забрали землю для строительства Северного обхода

Взамен он получит почти миллион компенсации.

Сергей Мельников

Арбитражный суд Омской области по просьбе Управления дорожного хозяйства изъял земельный участок у фермера Ивана Зубова. Взамен омичу выплатят компенсацию 990 тыс. рублей.

Участок располагается в границах Богословского сельского поселения Омского района. Его площадь – 10,3 тыс. кв. м.

Изначально власти хотели получить землю за 274,8 тыс. рублей. Однако фермер с такой ценой не согласился и потребовал провести судебную экспертизу, уточняет «РБК Омск». В результате УДХБ уточнило сумму компенсации. Из 990 тысяч 60 тысяч составляет рыночная стоимость земли, а 930 тысяч – компенсация от вынужденного сокращения голов крупного рогатого скота.

Напомним, властям земля потребовалась для строительства Северного обхода Омска. Это уже третий изъятый у Зубова участок. В июле у фермера отсудили два участка площадью 3 тыс. кв. м. и 12,1 тыс. кв. м. Они также располагаются в Богословском сельском поселении.

Строительство Северного обхода стартовало в начале октября. Дорога протянется почти на 66 км и соединит федеральные трассы Тюмень – Омск и Омск – Новосибирск. Потребуется также строительство нескольких мостов. Общие затраты оцениваются в 72,7 млрд руб.