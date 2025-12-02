Омские вкладчики присоединятся к росту рынка сбережений в 2025 году

Эксперты прогнозируют, что в 2025 году рынок сбережений в стране вырастет примерно на 11 % и сохранит опережающие темпы по отношению к инфляции.

Пресс-служба ПАО ВТБ

В 2025 году рынок сбережений продолжит расти, хотя динамика станет более умеренной – такую оценку дает ВТБ. Согласно прогнозу банка, совокупный объем привлеченных средств увеличится примерно на 11 % и может превышать 73 трлн рублей. Темпы станут ниже, чем в текущем году, когда прирост составил около 14,5 %, однако останутся выше уровня инфляции. Об этом сообщил старший вице-президент ВТБ Алексей Охорзин в ходе форума «Россия зовет!».

Большая часть накоплений по-прежнему приходится на рублевые инструменты. По итогам года их доля приблизится к 95 %, что связано с привлекательностью ставок по депозитам и накопительным счетам. Эти продукты остаются основой для размещения свободных средств, формируя устойчивый спрос со стороны населения.

– Высокие ставки стали одним из главных факторов рекордного роста рынка сбережений за последние два года, и эта тенденция продолжится двузначными темпами, – отметил Алексей Охорзин. – Краткосрочные депозиты сохранят свое доминирование. Одним из заметных трендов следующего года станет дальнейшее развитие персонализированных предложений,

По прогнозам аналитиков банка, в новом году сектор сбережений будет развиваться в положительной динамике. На итоговые показатели повлияет политика Центрального банка: смягчение денежно-кредитных условий, если оно произойдет, окажет влияние на ключевую ставку и доходность вкладов.