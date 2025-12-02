Омичи получат двойную пенсию с бонусом в декабре

Вторую выплату еще и проиндексируют по уровню следующего года.

Омским пенсионерам, получающим выплаты в начале месяца, уже в конце декабря 2025 года начислят январскую пенсию, проиндексированную на 7,6 %. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

– Уже в конце декабря 2025 года начнут получать пенсии те, кто получают в начале месяца, в проиндексированном виде. Это коснется и работающих, и неработающих пенсионеров, – рассказал Нилов в беседе с «РИА Новости».

Депутат уточнил, что решение о таком повышении обусловлено особенностями графика выплат пенсий и наступлением новогодних праздников. Индексация охватит как трудоустроенных, так и безработных пожилых граждан.

Отметим, что в 2026 году индексация будет применена именно с 1 января, а не с 1 февраля, как это происходило ранее.