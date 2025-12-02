Омичи могут ожидать рост доходов от вкладов к концу 2025 года

Эксперты отметили увеличение процентных выплат клиентам примерно в полтора раза по сравнению с прошлым годом.

Пресс-служба ПАО ВТБ

По оценке специалистов ВТБ, в следующем году доходы граждан от сберегательных продуктов могут превысить 9,5 трлн рублей. Эта сумма сопоставима с общим объемом кредитования физических лиц и значительно превышает показатели по ипотеке текущего года. Такие данные представил на Инвестиционном форуме «Россия зовет!» старший вице-президент банка Алексей Охорзин.

По расчетам ВТБ, процентные выплаты клиентам увеличатся примерно в полтора раза по сравнению с прошлым годом. Сам банк перечислит населению свыше 1,6 трлн рублей в виде доходов по вкладам и накопительным продуктам. ВТБ также фиксирует дальнейший рост числа клиентов, использующих сберегательные инструменты: их уже около 10 миллионов, причем многие предпочитают сочетать депозит и накопительный счет.

– После начала цикла смягчения ключевой ставки возник логичный вопрос: продолжать копить или начинать тратить, – отметил Охорзин. – Но правильнее спрашивать, на какие цели тратить сегодня, а на какие – копить и инвестировать завтра. Сберегательные продукты по-прежнему сохраняют высокую доходность и обеспечивают не только защиту от инфляции, но и приносят стабильный пассивный доход. В этом году россияне получат 9,5 трлн рублей в качестве процентного дохода. И каждый пятый-шестой рубль, начисленный по вкладам и накопительным счетам, они получат в ВТБ.

Максимальная ставка по депозитам банка составляет 16 % годовых, а участники программы долгосрочных сбережений могут открыть вклад с доходностью до 26 % годовых.