·Общество

Неожиданная утрата: в Омске скончался уважаемый профессор-медик

Доктор медицинских наук Виталий Ляпин преподавал в вузе «Медицину катастроф».

Вчера, 1 декабря, скончался профессор и доктор медицинских наук Виталий Ляпин. Он возглавлял кафедру экстремальной и доказательной медицины Омского медицинского университета и преподавал курс «Медицина катастроф».

– Ему было всего 58 лет, тем неожиданней эта утрата. Виталий Ляпин был ярким и талантливым ученым, замечательным человеком. Будем помнить, – отметил на своей странице завкафедрой Николай Николаев.

В 1990 году профессор окончил Омский государственный медицинский институт по специальности «медико-профилактическое дело», а в 2011 году получил юридическое образование в Кисловодском институте экономики и права. Он также работал в омском СибГУФКе и в 2016 году участвовал в конкурсе на должность ректора этого вуза.

