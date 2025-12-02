Омск-Информ
В омских многоэтажках снова отключат воду

Без водоснабжения останутся больше десятка домов.

На следующую неделю сотрудники Омского водоканала запланировали ремонт сетей. В связи с этим горожане столкнутся с отключениями холодной воды.

С 10:30 до 23:00 8 декабря воды не будет в домах по адресам:

  • 24-я Северная, 192, 194, 194/1, 194/2, 196, 196/1, 198, 202а;
  • 4-я Амурская, 15.

С 09:30 до 16:00 9 декабря воду отключат на улице Конева в домах № 20, 20/1, 24, 26б.

