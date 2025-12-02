Не заметил в темном: в Омской области вынесли приговор пенсионеру, сбившему школьника

Осужденному назначено ограничение свободы и запрет на управление транспортом на год.

Тарская межрайонная прокуратура Омской области поддержала обвинение по уголовному делу в отношении 67-летнего местного жителя. Он признан виновным по ч. 1 ст. 264 УК РФ за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности тяжкий вред здоровью человека.

Как установил суд, вечером 1 апреля 2025 года водитель автобуса ПАЗ-32054 частного перевозчика, возвращаясь в гараж после рейса, сбил 11-летнего школьника, переходившего улицу Советскую в Таре по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП ребенок получил травмы, квалифицированные как тяжкий вред здоровью.

Осужденный признал вину и пояснил, что не заметил мальчика в темной одежде: на улице уже стемнело, а освещение еще не было включено.

С учетом позиции прокуратуры суд назначил ему один год ограничения свободы (наказание, не предполагающее изоляцию в спецучреждения. – Прим. ред.) и на такой же срок запретил заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Кроме того, водителя обязали выплатить пострадавшему 350 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Прокуратура держит под контролем фактическое перечисление этой суммы.