В Омской области сельчанин поплатился жизнью из-за агрессивного гостя

В Омской области возбуждено уголовное дело по факту убийства 57-летнего мужчины из села Усть-Ишим, пропавшего 28 ноября. О его исчезновении в полицию сообщила дочь.

В ходе следственных и оперативно-разыскных мероприятий совместно с полицией установлено, что к преступлению причастен 43-летний мужчина, ранее судимый за убийство.

Подозреваемый задержан. На допросе у следователя он подробно рассказал о случившемся и показал место, где спрятал тело жертвы.

По версии следствия, вечером 20 ноября во время ссоры, вызванной тем, что хозяин дома пытался выгнать гостя в состоянии алкогольного опьянения, подозреваемый нанес пенсионеру ножевые ранения, после чего вынес тело из дома и спрятал его в выгребной яме.

На данный момент следователь осмотрел место происшествия, изъял ножи, одежду потерпевшего и другие вещественные доказательства. Продолжаются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, предусматривающего по УК РФ до 15 лет лишения свободы.