Омичку нагло «развели» на иномарку «службы безопасности»

Злоумышленники использовали классическую схему обмана.

omskinform.ru

В Омске 52-летняя жительница Левобережья стала жертвой мошенников. Сначала ей в мессенджере позвонил человек, представившийся сотрудником службы доставки, и попросил назвать код из СМС для получения букета цветов, что она и сделала.

Позже с женщиной связались лица, назвавшиеся сотрудниками Роскомнадзора, госуслуг и ФСБ. Они сообщили, что ее аккаунт взломан, а на имя экстремиста оформлена доверенность, позволяющая распоряжаться всем ее имуществом. Чтобы «опровергнуть» участие в противоправных действиях, потерпевшую убедили срочно продать автомобиль.

Женщина объехала несколько автосалонов и продала свой «Ниссан-Кашкай» 2013 года за 600 тыс. рублей, почти всю сумму переведя мошенникам. Лишь после разговора с мужем она поняла, что стала жертвой обмана.

Сотрудники полиции ведут расследование по факту мошенничества.